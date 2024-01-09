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        Akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı: 1 yaralı

        ADANA'da akaryakıt istasyonunda yakıt alan otomobil, alev aldı. Bir anda yanmaya başlayan otomobildeki bir kişi yaralandı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 21:48 Güncelleme: 09.01.2024 - 21:50
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        Akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı: 1 yaralı
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        ADANA'da akaryakıt istasyonunda yakıt alan otomobil, alev aldı. Bir anda yanmaya başlayan otomobildeki bir kişi yaralandı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi PTT Mahallesi Mustafa  Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyondaki pompada yakıt alan otomobil, bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı. Bu sırada aracın içinde bulunan bir kişi, kıyafetleri alev almış halde kendisini dışarı attı. O anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Araçta yanarak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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