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        Adanaspor 3 futbolcuyla yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 3 futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 17:08 Güncelleme: 09.01.2024 - 17:08
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        Adanaspor 3 futbolcuyla yollarını ayırdı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 3 futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Serhat Kot, Batuhan Yılmaz ve Mutlu Aksu Doğan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine vermiş oldukları emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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