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        Adana'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Adana'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 10:59 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:18
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        Adana'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Adana'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir iş yeri ile Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silahlar bulunduğunu belirledi.

        Ekipler, operasyon düzenledikleri ev ve iş yerinde, ruhsatsız 5 tabanca, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 2 bin 945 mermi buldu. Adreslerdeki 2 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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