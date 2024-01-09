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        Adana'da akülere gizlenmiş 22 kilogram esrar ele geçirildi

        Adana'da hafif ticari araçta akülere gizlenmiş 22 kilogram esrar bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 09:57 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:33
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        Adana'da akülere gizlenmiş 22 kilogram esrar ele geçirildi
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        Adana'da hafif ticari araçta akülere gizlenmiş 22 kilogram esrar bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen hafif ticari aracı takibe alıp kent merkezinde durdurdu.

        Narkotik dedektör köpeğinin aracın bagajındaki iki aküye tepki vermesi üzerine yapılan incelemelerde 22 kilogram esrar bulundu.

        Bunun üzerine sürücü Ahmet Y, gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Ahmet Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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