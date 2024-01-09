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        Haberler Dünya Ekvador'da uyuşturucu çetesi lideri hapishaneden kaçtı, OHAL ilan edildi

        Ekvador'da uyuşturucu çetesi lideri hapishaneden kaçtı, OHAL ilan edildi

        Ekvador'da ülkenin en büyük uyuşturucu çetesinin lideri kaldığı cezaevinin yüksek güvenlikli özel bölümünden kaçtı. Ülkede 60 günlük OHAL ilan edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 10:29 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:29
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        Ekvador'da uyuşturucu çetesi lideri hapishaneden kaçtı
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        Latin Amerika ülkesi Ekvador'da ülkenin en büyük uyuşturucu çetesinin liderinin hapishaneden kaçmasıyla olağanüstü hal ilan edildi.

        "Fito" olarak bilinen Adolfo Macías Villamar isimli ülkenin en büyük uyuşturucu çetesinin lideri, Pazar günü Guayaquil'deki bir hapishaneden kaçtı. Cezaevinin yüksek güvenlikli özel bir bölümünde tutulan "Fito"nun cezaevlerinde süren isyanların da arkasında olduğu düşünülüyor.

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        Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, kontrolü sağlamak için 60 günlük olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Ülke genelinde geceleri de sokağa çıkma yasağı uygulanacak, polis arama izni olmadan evlere girebilecek.

        Olağanüstü hal, orduya ve polise 60 gün süreyle geçici yetkiler veriyor. Ayrıca bu karar Kasım ayında göreve gelen Noboa tarafından çıkarılan ilk karar oldu.

        Ülke çapında hapishanelerden sık sık kavga ve çatışma haberleri gelirken, 2021'den bu yanda 400'ü aşkın tutuklunun hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ekvador
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