Adana'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Ceyhan ilçesinde bir kişinin evinin önünde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Namık Kemal Mahallesi'nde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Turan Rigan'ın (44) ölümüne ilişkin 5 Ocak'ta gözaltına alınan M.B, O.Ç, B.U. ve G.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabancayla 2 tüfek ve kurşun geçirmez yelek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

21 Aralık'ta, evinin önünde otomobilinden inen Turan Rigan silahlı saldırıya uğramış, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Rigan'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

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