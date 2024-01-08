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        Adana'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

        Ceyhan ilçesinde bir kişinin evinin önünde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 22:37 Güncelleme: 08.01.2024 - 22:37
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        Adana'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
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        Ceyhan ilçesinde bir kişinin evinin önünde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Namık Kemal Mahallesi'nde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Turan Rigan'ın (44) ölümüne ilişkin 5 Ocak'ta gözaltına alınan M.B, O.Ç, B.U. ve G.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabancayla 2 tüfek ve kurşun geçirmez yelek ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen 4 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        21 Aralık'ta, evinin önünde otomobilinden inen Turan Rigan silahlı saldırıya uğramış, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Rigan'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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