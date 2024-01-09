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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cinayetin sebebi bilezikler! 85 yaşındaki komşusunun boğazını kesen katil detayları anlattı!

        85 yaşındaki komşusunun boğazını kesmişti! Kan donduran cinayeti anlattı!

        Manisa'da, yalnız yaşadığı evinde boğazı kesilmiş halde bulunan 85 yaşındaki Ulviye Eskici'nin katili olan 33 yaşındaki Tolga Keskin'in ifadesi ortaya çıktı. Olay anında eşinin kapıda beklediğini ve Ulviye Eskici'den bileziklerini istediğini söyleyen katil zanlısı, "Zorla bilezikleri almaya çalıştım. Bağırmaya başlayınca boğazını kestim" dedi. Öte yandan Ulviye Eskici'nin evinden çalınan yaklaşık 100 bin liralık ziynet eşyasının da Soma ilçesindeki bir kuyumcuda bozdurulduğu belirlendi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.01.2024 - 08:11 Güncelleme: 09.01.2024 - 08:31
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        85 yaşındaki komşusunun boğazını kesmişti! Vahşetin itirafı!
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        Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde, 5 Ocak'ta, Tevfikiye Mahallesi 43'üncü Sokak'taki 5 katlı binanın 1'inci katında tüyler ürperten bir cinayet yaşandı.

        KOMŞULARI KANLAR İÇİNDE BULDU

        DHA'da yer alan habere göre bir süredir yalnız yaşayan Ulviye Eskici'den (85) haber alamayan komşuları, evine gittiklerinde kadını yerde kanlar içerisinde buldu.

        BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

        İki çocuk annesi Eskici'nin darp edilip, boğazı kesilmiş olarak öldürüldüğünü gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Eskici'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayı duyan yakınları ve mahalleli evin önünde fenalık geçirdi.

        KOMŞUSU CİNAYETTEN TUTUKLANDI

        AA'da yer alan habere göre Ulviye Eskici'nin evinde ölü bulunmasına yönelik soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan komşusu Tolga Keskin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Keskin'in eşi M.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        TEFECİYE VERMEK İÇİN PARA İSTEMİŞ

        Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen katil zanlısı, tefeciye olan borçları nedeniyle bir süre önce yaşlı kadından para istediğini, reddetmesi üzerine evine girerek kadını öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

        "BAĞIRMAYA BAŞLAYINCA BOĞAZINI KESTİM"

        Nöbetçi mahkemede suçunu itiraf eden Tolga Keskin, "Komşumla konuşmaya gittim. Eşim kapıda bekledi, ben içeri girdim. Bilezikleri istedim, vermedi. Zorla bilezikleri almaya çalıştım. Bağırmaya başlayınca boğazını kestim" dedi.

        ÇALINAN ALTINLAR KUYUMCUDA BULUNDU

        Öte yandan Ulviye Eskici'nin evinden çalınan yaklaşık 100 bin liralık ziynet eşyasının da Soma ilçesindeki bir kuyumcuda bozdurulduğu belirlendi.

        GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

        Ulviye Eskici, Kırkağaç İlçe Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.

        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti! Haberi Görüntüle
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