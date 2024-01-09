Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde, 5 Ocak'ta, Tevfikiye Mahallesi 43'üncü Sokak'taki 5 katlı binanın 1'inci katında tüyler ürperten bir cinayet yaşandı.

DHA'da yer alan habere göre bir süredir yalnız yaşayan Ulviye Eskici'den (85) haber alamayan komşuları, evine gittiklerinde kadını yerde kanlar içerisinde buldu.

İki çocuk annesi Eskici'nin darp edilip, boğazı kesilmiş olarak öldürüldüğünü gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eskici'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayı duyan yakınları ve mahalleli evin önünde fenalık geçirdi.

KOMŞUSU CİNAYETTEN TUTUKLANDI

AA'da yer alan habere göre Ulviye Eskici'nin evinde ölü bulunmasına yönelik soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan komşusu Tolga Keskin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Keskin'in eşi M.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

TEFECİYE VERMEK İÇİN PARA İSTEMİŞ

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen katil zanlısı, tefeciye olan borçları nedeniyle bir süre önce yaşlı kadından para istediğini, reddetmesi üzerine evine girerek kadını öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

"BAĞIRMAYA BAŞLAYINCA BOĞAZINI KESTİM"

Nöbetçi mahkemede suçunu itiraf eden Tolga Keskin, "Komşumla konuşmaya gittim. Eşim kapıda bekledi, ben içeri girdim. Bilezikleri istedim, vermedi. Zorla bilezikleri almaya çalıştım. Bağırmaya başlayınca boğazını kestim" dedi.

ÇALINAN ALTINLAR KUYUMCUDA BULUNDU

Öte yandan Ulviye Eskici'nin evinden çalınan yaklaşık 100 bin liralık ziynet eşyasının da Soma ilçesindeki bir kuyumcuda bozdurulduğu belirlendi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

Ulviye Eskici, Kırkağaç İlçe Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.