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        Ali Babacan: Ülke kaynakları doğru yere harcanmıyor

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye´nin sorunlarının işin başına ehil ve dürüst insanların geçmesiyle çözülebileceğini belirterek, "Şimdi bakıyoruz yönetim kademelerine maalesef dürüst insanların sayısı çok çok azalmış durumda. Yanlış insanlar köşe başlarını tutmuş. Ülke kaynakları doğru yere harcanmıyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 17:26 Güncelleme: 09.01.2024 - 17:30
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        Ali Babacan: Ülke kaynakları doğru yere harcanmıyor
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye´nin sorunlarının işin başına ehil ve dürüst insanların geçmesiyle çözülebileceğini belirterek, "Şimdi bakıyoruz yönetim kademelerine maalesef dürüst insanların sayısı çok çok azalmış durumda. Yanlış insanlar köşe başlarını tutmuş. Ülke kaynakları doğru yere harcanmıyor" dedi.

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde partisinin ilçe başkanlığının açılışına katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana milletvekili Sadullah Kısacık, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, DEVA Partisi İlçe Başkanı Hakan Gül ve partililer tarafından karşılandı. Babacan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de 85 milyon insanın olduğunu, çok daha güzel şeyler yapılabileceğini söyledi. Babacan, "Bunun yolu iş başına ehil ve dürüst insanların geçmesinden geçiyor. 13 yıl devlet görevinde bulunmuş, 11 yıl ülke ekonomisinin başında durmuş bir kardeşiniz olarak söylüyorum; Türkiye'de sorunları çözmenin yolu işin başına ehil ve dürüst insanların geçmesi ile olur. Eğer 34 yıl yüksek seyreden enflasyonu tek haneye indirdiysek ve uzunca bir süre tek hanede seyrettiyse bu dürüst ve ehil bir kadroyu işin başına getirmemiz sayesinde oldu. Ben hazine bakanıyken yüzde 74'ten devraldım faiz, yüzde 4,6'ya kadar düştü. Döviz kuru yıllarca yerinden oynamadı. Çiftçi ve emeklinin yüzünün gülmeye başladığı yıllardı. İşi bilen dosdoğru insanlar ile biz bunu yaptık. Şimdi bakıyoruz yönetim kademelerine maalesef dürüst insanların sayısı çok çok azalmış durumda. Yanlış insanlar köşe başlarını tutmuş. Ülke kaynakları doğru yere harcanmıyor" dedi.

        Babacan'ın konuşmasının ardından partinin ilçe binası açıldı. Törenin ardından Babacan, Kozan ilçesinde esnafı ziyaret etti.

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