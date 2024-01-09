Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adana'da ziyaretlerde bulundu

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'nın Karaisalı, Sarıçam, İmamoğlu, Kozan ve Yumurtalık ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 20:16 Güncelleme: 09.01.2024 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adana'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'nın Karaisalı, Sarıçam, İmamoğlu, Kozan ve Yumurtalık ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Babacan, Karaisalı ilçesinde, partisinin Karaisalı Belediye Başkan adayı Ayhan Avcı ile esnafı ziyaret etti.

        Partisine oy isteyen Babacan, daha sonra merkez Sarıçam ilçesine geçti.

        İlçe girişinde karşılanan Babacan, otobüsle partisinin Sarıçam Belediye Başkan adayı Cengiz Yalman ile tur attı, vatandaşları selamladı.

        Babacan, daha sonra İmamoğlu ilçesine geçti. Partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışını gerçekleştiren Babacan, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

        Daha sonra Kozan ilçesine geçen Babacan, otobüsle partisinin Kozan Belediye Başkan adayı Veli Küçük ile kentte tur attı, vatandaşları selamladı.

        Burada gazetecilere açıklamada bulunan Babacan, Kozan'ın en güzel ilçelerden biri olduğunu söyledi.

        Yerel seçimlere doğru gidildiğini anımsatan Babacan, "Biz bugüne kadar Türkiye’de 125 adayımızı tespit ettik ve ilan ettik. Herhalde şimdiye kadar en çok aday açıklayan partilerden birisi biziz. Bunlar içerisinde dört tane büyükşehir, geri kalanlar ilçe ve birkaç tane de belde belediyelerimiz var. Bu ay sonunda bir grup belediye başkan adaylarımızı daha açıklayacağız. Türkiye'nin dört bir köşesinde kendi adaylarımızla seçimlere girmenin hazırlığı içerisindeyiz." diye konuştu.

        Babacan, daha sonra Yumurtalık ilçesine geçerek, otobüsle partisinin Yumurtalık Belediye Başkan adayı Uğur Karataş ile tur attı, vatandaşları selamladı.

        Partisinin ilçe başkanlığını da ziyaret eden Babacan, partililerle bir araya gelerek sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Erken gol!
        Erken gol!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı
        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk

        Benzer Haberler

        Adana'da FETÖ sanığı eski askeri okul öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Adana'da FETÖ sanığı eski askeri okul öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ali Babacan: Ülke kaynakları doğru yere harcanmıyor
        Ali Babacan: Ülke kaynakları doğru yere harcanmıyor
        Çukurova 16. Kitap Fuarı 13 Ocak'ta kapılarını açacak
        Çukurova 16. Kitap Fuarı 13 Ocak'ta kapılarını açacak
        Adanaspor 3 futbolcuyla yollarını ayırdı
        Adanaspor 3 futbolcuyla yollarını ayırdı
        Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, gazetecilerle buluştu
        Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, gazetecilerle buluştu
        HÜDA PAR Adana İl Sekreterini öldüren, İl Başkanını da yaralayan sanık haki...
        HÜDA PAR Adana İl Sekreterini öldüren, İl Başkanını da yaralayan sanık haki...