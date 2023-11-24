Adana'da Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında öğretmenler resim sergisi açtı

Adana'da Düşleyen Çocuklar Derneğince Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla "Adana Sanat Eğitimcileri Sergisi" isimli resim sergisi açıldı.

Kentteki resim öğretmenlerinin eserlerinden oluşan Adana Müzesi'ndeki sergi törenle açıldı.

Düşleyen Çocuklar Derneği Başkanı Ramazan Baltacı açılışta, öğretmenlerin el emeği göz nuru emeklerini burada sergilediklerini söyledi.

Sergiye büyük beğeni geldiğini belirten Baltacı, "Sergimizi Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı kapsamında düzenledik. Sergimiz 30 Kasım’a kadar açık olacak. Bu sergide yaklaşık 38 sanatçının 50'den fazla resim çalışması var. İlk defa böylesi bir etkinlik düzenledik." diye konuştu.

Öğretmenlerce çeşitli resim teknikleri kullanılarak yapılan 50'den fazla resmin yer aldığı sergi 30 Kasım'a akşamına kadar açık kalacak.