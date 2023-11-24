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        Yıllar sonra siyah önlük ve beyaz yakalarıyla ders işlediler

        ADANAKız Lisesi Mezunları, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde eski öğretmenleriyle aynı sınıfta bir araya gelip, ders işledi. Siyah önlüklerini giyip beyaz yaka takan mezunlar, öğretmenleriyle hasret giderdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 17:58 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:00
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        Yıllar sonra siyah önlük ve beyaz yakalarıyla ders işlediler
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        ADANAKız Lisesi Mezunları, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde eski öğretmenleriyle aynı sınıfta bir araya gelip, ders işledi. Siyah önlüklerini giyip beyaz yaka takan mezunlar, öğretmenleriyle hasret giderdi.

        Adana Kız Lisesi Mezunları Derneği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmen ve mezun öğrenciler buluşması düzenledi. Adana Kız Lisesi'nin yeni binasına gelen mezunlar, eski siyah önlüklerini giyerek öğretmenlerini karşıladı. Uzun süre sohbet eden öğrenciler ve öğretmenler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

        `HEPİMİZ ÖĞRENCİLİK GÜNLERİMİZİ ÖZLÜYORUZ´

        Adana Kız Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Belkıs Yakıcı, eski öğretmenlerini programa davet ettiklerini belirterek, "Öğrencilik günlerimize döndük. Eski okulumuz Tarihi Taş Köprü'nün yanındaki binaydı. O tarihi binada hem ortaokul hem de lise okuduk. Küçük yaşlarda girdiğimiz okuldan genç kız olarak mezun olduk. Bugün ise yeni okul binasında eski öğrenciler bir araya geldi. Eski ders günlerimizi özledik. Hepimiz öğrencilik günlerimizi özlüyoruz. Bugün de bir nebze olsun o özlemimizi giderdik. Hocalarımız uzun yıllar sağlıklı ve bizlerle bir arada olmalarını temenni ediyorum" dedi.

        Adana Kız Lisesi Okul Müdürü Fatma Yılmaz da "Bugün eski mezunlarımızı ve öğretmenlerimizi davet ettik. Buradan hem Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete uğurladığımız tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" diye konuştu.

        3 KUŞAK AYNI OKULDA

        Adana Kız Lisesi'nde eskiden matematik öğretmenliği yapan Sabahat Evren (81) kendisinin mezun olup atandığı okulda kızının, ardından şimdi de torununun öğrenci olduğunu söyledi. Öğrenciliği dahil okulda yaklaşık 25 yılının geçirdiğini anlatan Evren, 1966 mezunu olduğunu belirterek, "Eski öğretmen arkadaşlarımı görüyorum. Herkes burada, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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