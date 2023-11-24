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        Adana'da husumetli oldukları kişiyi tüfekle öldüren 2 sanığa müebbet hapis cezası

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde husumetli oldukları kişiyi tüfekle öldürdükleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan 2 sanığa, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:15 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:15
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        Adana'da husumetli oldukları kişiyi tüfekle öldüren 2 sanığa müebbet hapis cezası
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde husumetli oldukları kişiyi tüfekle öldürdükleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan 2 sanığa, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

        Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Alperen Gönen'in tüfekle öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanıklar F.K. ve A.U.B. bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede taraf avukatları da hazır bulundu.

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, A.U.B. ile Alperen Gönen arasında, ortak yürüttükleri bir iş gerekçesiyle önceye dayalı husumet bulunduğunu, olay günü ikilinin küfürleşip tartıştığını ve sonrasında A.U.B'nin kuzeni F.K'yi yanına alıp Gönen'in iş yerine gittiğini belirtti.

        Savcı ayrıca, Gönen'in sanıkları görünce iş yerinden kaçtığını, A.U.B'nin bu sırada tüfekle iki el ateş ettiğini, yaralı olarak kaçmayı sürdüren Gönen'in tekrar tüfekle ateş edilmesi üzerine öldüğünü kaydederek sanıklar A.U.B. ve F.K'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Savunmaları alınan sanık A.U.B. ve F.K. suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapse çarptırdığı sanıklar A.U.B. ve F.K'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

        Merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde, 29 Eylül 2021'de Alperen Gönen, A.U.B. ve F.K. tarafından av tüfeğiyle öldürülmüş, şüpheliler tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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