Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

İlçelerdeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törenlerde, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Adana'nın Aladağ ilçesinde Akören Çok Programlı Lisesi'nde devam eden programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, şube ve okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kozan ilçesinde Kozan Belediye Sineması'nda gerçekleştirilen etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törende, aday öğretmenler yemin etti, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

- Mersin

Anamur ilçesinde, Anamur Belediyesi Kültür Merkezi Şair Abdülkadir Bulut Salonu'ndaki programda lise öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisi sunuldu, oratoryo gösterisi yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Gülnar ilçesindeki Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda öğrenciler şiir okudu, göreve yeni başlayan 2 öğretmen için yemin töreni düzenlendi.

İlçede 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bozyazı ilçesindeki Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programda öğretmen ve öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Silifke ilçesinde Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'ndeki programda öğrenciler oratoryo gösterisi yaptı.

Etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ali İlgili ve bir öğretmen günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde de Altınözü Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Törene, Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, Belediye Başkanı Rıfat Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güner, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.