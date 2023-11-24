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        Pozantı'da aracında ruhsatsız av tüfeği bulunan kişi gözaltına alındı

        Pozantı ilçesinde kullandığı araçta ruhsatsız av tüfeği bulunan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 17:11 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:18
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        Pozantı'da aracında ruhsatsız av tüfeği bulunan kişi gözaltına alındı
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        Pozantı ilçesinde kullandığı araçta ruhsatsız av tüfeği bulunan zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana-Pozantı Otoyolu'nda yaptığı denetimde bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği ve 6 fişek ele geçirildi.

        Araç sürücüsü H.N gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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