Pozantı'da aracında ruhsatsız av tüfeği bulunan kişi gözaltına alındı

Pozantı ilçesinde kullandığı araçta ruhsatsız av tüfeği bulunan zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana-Pozantı Otoyolu'nda yaptığı denetimde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği ve 6 fişek ele geçirildi.

Araç sürücüsü H.N gözaltına alındı.

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