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        Alparslan Kuytul'un da içinde olduğu 13 sanığın alıkoyma ve tehdit iddiasıyla yargılanmasına devam edildi

        Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'un da aralarında olduğu 1'i tutuklu 13 sanığın, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulması ve bir doktorun tehdit edilmesiyle ilgili 30 yıl 6'şar ay ile 38 yıl 6'şar aya kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 18:59 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:59
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        Alparslan Kuytul'un da içinde olduğu 13 sanığın alıkoyma ve tehdit iddiasıyla yargılanmasına devam edildi
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        Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'un da aralarında olduğu 1'i tutuklu 13 sanığın, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulması ve bir doktorun tehdit edilmesiyle ilgili 30 yıl 6'şar ay ile 38 yıl 6'şar aya kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan H.A. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan Alparslan Kuytul ile A.A, E.T, E.E, Ü.B, R.B, A.B, V.T, Ş.S, E.A. ve Y.T. ile avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

        Mahkemede olayın görgü tanığı olarak SEGBİS kaydıyla beyanı alınan F.A. olay günü kızını okuldan almak için eşiyle otomobille okula doğru yola çıktıklarını belirterek şunları söyledi:

        "Otomobilimizin önünde aniden bir araç durdu. Etraftan birden bağrışma sesleri duymaya başladık. Önümüzde duran aracın plakası yoktu. Araçtan aşağı inen adam maskeliydi. Bir kişiyi zorla arabaya bindirdiler. O maskeli kişi de araca binip olay yerinden hızla uzaklaştılar. O maskeli kişilerin huzurda bulunan sanıklar olup olmadığına dair bir bilgim yoktur."

        Savunması alınan tutuklu sanık H.A. adam kaçırmak amacıyla otomobil plakası değiştirmediğini öne sürerek, "Tanık beyanları birbiriyle çelişmektedir. Olaya karışan arabada benim parmak izim yoktur. Herhangi bir adam kaçırma olayında yer almadım. Suç örgütü üyesi değilim. Suçlamaları reddediyorum. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

        Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

        Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki delil durumu, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması ve tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

        Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık H.A'nın tahliyesine, diğer sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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