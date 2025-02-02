Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Adana Saimbeyli'de 3,9 büyüklüğünde deprem

        Adana Saimbeyli'de 3,9 büyüklüğünde deprem

        Adana'da saat 05.28'de merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının derinliğinin 11,9 kilometre olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 07:10 Güncelleme: 02.02.2025 - 07:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Saimbeyli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 05.28'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.28'de merkez üssü Saimbeyli olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 11,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son depremler
        #en son deprem nerede oldu
        #adana deprem
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 19 yaralı
        Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 19 yaralı
        Pınar Gültekin davasında sıcak gelişme
        Pınar Gültekin davasında sıcak gelişme
        ABD'den Kanada ve Çin'e gümrük vergisi
        ABD'den Kanada ve Çin'e gümrük vergisi
        Katliam şüphelisinin yakalanma anı
        Katliam şüphelisinin yakalanma anı
        Yenidoğan çetesi sanığı intihar etti
        Yenidoğan çetesi sanığı intihar etti
        Anne ve ağabey Güran başka cezaevine sevk edildi
        Anne ve ağabey Güran başka cezaevine sevk edildi
        Bahçeli'den ihraç edilen teğmenler açıklaması
        Bahçeli'den ihraç edilen teğmenler açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        SMA tedavisine ilişkin açıklama:
        SMA tedavisine ilişkin açıklama:
        Eşi, gözaltına alındı
        Eşi, gözaltına alındı
        ABD: Kuzey Kutbu deniz rotamız olacak
        ABD: Kuzey Kutbu deniz rotamız olacak
        Morata imzayı attı!
        Morata imzayı attı!
        CİMER'e şikâyet edilen şarkı
        CİMER'e şikâyet edilen şarkı
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Bu detaydan sonra bir daha Friends izlemek isteyeceksiniz!
        Bu detaydan sonra bir daha Friends izlemek isteyeceksiniz!
        Galatasaray'dan İtalya’da yoğun temaslar!
        Galatasaray'dan İtalya’da yoğun temaslar!
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları