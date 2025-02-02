Adana Saimbeyli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Adana'da saat 05.28'de merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının derinliğinin 11,9 kilometre olduğu bildirildi
Giriş: 02.02.2025 - 07:10 Güncelleme: 02.02.2025 - 07:11
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 05.28'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.28'de merkez üssü Saimbeyli olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
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