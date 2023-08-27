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        Haberler Gündem Adana’da parkta silahlı saldırı: 2’si ağır 4 yaralı

        Adana’da parkta silahlı saldırı: 2’si ağır 4 yaralı

        Adana parkta silahlı saldırı: Motosikletle gelip 4 kişiyi kurşun yağmuruna tuttular

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 22:49 Güncelleme: 27.08.2023 - 22:49
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        Adana'da parkta silahlı saldırı
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        Saldırı Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Emin Ağa Caddesi’ndeki parkta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen şüpheliler motosikletle gelerek, parkta oturan Ulaş E., Recep Y., Hasan K. ve Mustafa Ç.’yi kurşun yağmuruna tutup kaçtı.

        Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Ulaş E. göğüs ile sırt kısmından, Mustafa Ç. ise başından vurularak ağır yaralandı. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

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        #Seyhan
        #adana
        #haberler
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