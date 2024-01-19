Adıyaman'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli 19 Ocak son depremler listesi
Son depremler listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Hemen belirtelim ki Muğla'da meydana gelen deprem sonrası Kayseri'de de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli 19 Ocak son depremler listesi...
SON DEPREMLER LİSTESİ 19 OCAK | Muğla'da da sabah saatlerinde meydana gelen deprem sonrası Kayseri'de de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrildi. İşte 19 Ocak AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
ADIYAMAN'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanlığı verilerine göre, saat 23.37´de merkez üssü Adıyaman´ın Sincik ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
KAYSERİ'DE KORKUTAN DEPREM
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.05'te merkez üssü Yahyalı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
AKDENİZ'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER!
Girit Adası açıklarında saat 02.46'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MUĞLA'DA DEPREM MEYDANA GELDİ!
Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen verilerine göre Muğla'da saat 06.26'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.