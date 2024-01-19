Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel ADIYAMAN'DA DEPREM | AFAD ve Kandilli son depremler 19 Ocak listesi: Az önce deprem mi oldu ve en son deprem nerede oldu?

        Adıyaman'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli 19 Ocak son depremler listesi

        Son depremler listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Hemen belirtelim ki Muğla'da meydana gelen deprem sonrası Kayseri'de de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli 19 Ocak son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 00:20 Güncelleme: 19.01.2024 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        SON DEPREMLER LİSTESİ 19 OCAK | Muğla'da da sabah saatlerinde meydana gelen deprem sonrası Kayseri'de de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrildi. İşte 19 Ocak AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        2

        ADIYAMAN'DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanlığı verilerine göre, saat 23.37´de merkez üssü Adıyaman´ın Sincik ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

        3

        KAYSERİ'DE KORKUTAN DEPREM

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.05'te merkez üssü Yahyalı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        AKDENİZ'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER!

        Girit Adası açıklarında saat 02.46'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        MUĞLA'DA DEPREM MEYDANA GELDİ!

        Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen verilerine göre Muğla'da saat 06.26'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        4

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        SpaceX: Kapsülün kapağı kapatıldı
        SpaceX: Kapsülün kapağı kapatıldı
        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Kupa aslanı!
        Kupa aslanı!
        İş insanı ölü halde bulundu
        İş insanı ölü halde bulundu
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        “Houston, görev tamam mı?”
        “Houston, görev tamam mı?”
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var