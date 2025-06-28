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        Haberler Gündem Trafik Adıyaman'da kaza: 4 ölü, 1 yaralı

        Adıyaman'daki feci kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Samsat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 17:07 Güncelleme: 28.06.2025 - 17:07
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        Adıyaman'da kaza: 4 ölü, 1 yaralı
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        Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre, Mehmet Erdoğan idaresindeki hafif ticari araç, Samsat-Adıyaman kara yolunun 15. kilometresinde Mehmet Engin Büyükfırat yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücülerden Büyükfırat ile otomobildeki Hayriye Ata, Ayten Ata ve Kadriye Aktoprak hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü yaralandı.

        Mehmet Erdoğan, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        #Adıyaman Haberleri
        #Samsat
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