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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 18:43 Güncelleme: 15.01.2024 - 18:43
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekiplerce 12-14 Ocak'ta kent merkezinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 80,01 gram sentetik uyuşturucu, 15,72 gram esrar, 38 uyuşturucu hap, 2 tabanca, kuru sıkı tabanca ve çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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