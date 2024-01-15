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        Adıyaman'da alev alan otomobilde hasar oluştu

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 20:59 Güncelleme: 15.01.2024 - 21:03
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        Adıyaman'da alev alan otomobilde hasar oluştu
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar oluştu.

        E.T. idaresindeki 06 BHV 530 plakalı otomobilde, Atatürk Caddesi'nde seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangın sonucu otomobilde maddi hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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