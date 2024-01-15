Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Adıyaman'ın Besni ilçesindeki bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 20:08 Güncelleme: 15.01.2024 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Besni ilçesindeki bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

        Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi Arif Ağaoğlu Bulvarı'nda, 5 katlı binanın 4'üncü katındaki bir evin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

        Yangında duman etkilenen 2 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, evde hasar oluştu.

        Öte yandan apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        TFF'den Jehezkel ve Karzev için karar!
        TFF'den Jehezkel ve Karzev için karar!
        İsmail Kartal tarihe geçti
        İsmail Kartal tarihe geçti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kırmızı ışıkta geçip anne ve kızın ölümüne yol açtı!
        Kırmızı ışıkta geçip anne ve kızın ölümüne yol açtı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! Salıya dikkat! 25 kent için alarm!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! Salıya dikkat! 25 kent için alarm!
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Tek tek hesap soracağız"
        "Tek tek hesap soracağız"
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        NASA, Gezeravcı'nın programını duyurdu
        NASA, Gezeravcı'nın programını duyurdu
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Sagiv Jehezkel ülkesine döndü!
        Sagiv Jehezkel ülkesine döndü!
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
        Sürücüsü alkollü cipin çarptığı motosikletteki işletmeci, son yolculuğuna u...
        Sürücüsü alkollü cipin çarptığı motosikletteki işletmeci, son yolculuğuna u...
        Şehit Sayin için mevlit okutuldu
        Şehit Sayin için mevlit okutuldu
        Adıyaman'da gönüllülere arama kurtarma eğitimi verildi
        Adıyaman'da gönüllülere arama kurtarma eğitimi verildi
        Adıyaman'da devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da jandarma personeline tüberküloz hastalığı anlatıldı
        Adıyaman'da jandarma personeline tüberküloz hastalığı anlatıldı