Adıyaman'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi Adıyaman'ın Besni ilçesindeki bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi Arif Ağaoğlu Bulvarı'nda, 5 katlı binanın 4'üncü katındaki bir evin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında duman etkilenen 2 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, evde hasar oluştu.

Öte yandan apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.