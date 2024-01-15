Adıyaman'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Adıyaman'ın Besni ilçesindeki bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Adıyaman'ın Besni ilçesindeki bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi Arif Ağaoğlu Bulvarı'nda, 5 katlı binanın 4'üncü katındaki bir evin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında duman etkilenen 2 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, evde hasar oluştu.
Öte yandan apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.
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