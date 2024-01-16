Adıyaman'da terör propagandası iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen E.Y'nin adresine operasyon düzenlendi.

Yakalanan şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.