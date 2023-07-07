Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez rotası: Karanlık Kanyon

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"EN TEHLİKELİ YOLLARDAN BİRİ BURADA" Türkiye'nin her yerinden tur şirketleri ile turistlerin Karanlık Kanyon'a gezi düzenlendiğini anlatan Seyit Cebre, bölgenin psikolojik olarak rahatlattığını kaydederek, "Kanyon genel olarak çok fazla turist ve sporcunun geldiği bir yer. 'Wingsuit', 'Buse Jamp' gibi adrenalin dolu sporların yapılıyor.

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Aynı zamanda kanyonu takip eden ve dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen taş yol da burada bulunuyor. Kanyonda ayrıca kamp alanları bulunuyor, insanlar burada genelde çadır kuruyorlar. Burada bulunan doğal güzelliği tüm dünyaya tanıtmak lazım. Tamamen doğal bir ortam var. Burada rahat bir nefes alabiliyoruz" diye konuştu.