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        Afyonkarahisar'da "Olimpik Yüzme Havuzu" açıldı

        Afyonkarahisar'da "Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Olimpik Yüzme Havuzu"nun açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 09:30 Güncelleme: 16.12.2023 - 09:42
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        Afyonkarahisar'da "Olimpik Yüzme Havuzu" açıldı
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        Afyonkarahisar'da "Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Olimpik Yüzme Havuzu"nun açılışı gerçekleştirildi.

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Dörtyol Mahallesi'ndeki yüzme havuzunun açılışında, tesisin genel özelliklerini anlattı.

        Dünyada birbiriyle rekabet eden şehirlerin önemine değinen Yiğitbaşı, "Uluslararası turizm, spor, kongre ve toplantı gibi faaliyetlere ev sahipliği yapmak son derece önemlidir. Uluslararası müsabakalar için hazır bir olimpik yüzme havuzu da bu alanda yapılan müsabakaları şehrimize taşımak için önemli bir imkan sağlayacaktır." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de şampiyonaya da ev sahipliği yapan tesiste şu anda 600 sporcunun yüzme öğrendiğini dile getirdi.

        AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Afyonkarahisar'ın kendisi için özel bir yeri olduğunu belirterek," Afyonkarahisar gençlerinin her alanda olduğu gibi yüzme de yetenekli oldukları çok açık bir gerçek. Şanlı bayrağımızı dalgalandıracak sporcuların buradan yetişeceğine yürekten inanıyorum." dedi.

        Törende, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından olimpik yüzme havuzunun açılışı yapıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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