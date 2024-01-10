Afyonkarahisar'da bir araçta çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Afyonkarahisar'da aracında kaçak elektronik ürünler ele geçirilen sürücüye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar- İzmir kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada, kaçak 50 elektronik sigara, 20 kulaklık, 6 şarj aleti ile 4 şarj aleti başlığı ele geçirildi.

Araç sürücüsü A.G, hakkında adli işlem yapıldı.

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