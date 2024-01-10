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        Afyonkarahisar'da bir araçta çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da aracında kaçak elektronik ürünler ele geçirilen sürücüye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 09:59 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:02
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        Afyonkarahisar'da bir araçta çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da aracında kaçak elektronik ürünler ele geçirilen sürücüye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar- İzmir kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Ekipler, araçta yaptığı aramada, kaçak 50 elektronik sigara, 20 kulaklık, 6 şarj aleti ile 4 şarj aleti başlığı ele geçirildi.

        Araç sürücüsü A.G, hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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