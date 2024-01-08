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        Coğrafi işaretli Afyon kaymağının üretimi üniversite girişimiyle artacak

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın coğrafi işaretli kaymağının üretimi, Afyon Kocatepe Üniversitesinde (AKÜ) yapılacak manda barınağı ile artırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 14:25 Güncelleme: 08.01.2024 - 14:25
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        Coğrafi işaretli Afyon kaymağının üretimi üniversite girişimiyle artacak
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        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın coğrafi işaretli kaymağının üretimi, Afyon Kocatepe Üniversitesinde (AKÜ) yapılacak manda barınağı ile artırılacak.

        Manda sütünden, 200 gramı 2 günde oluşan ve özel kaplarda satılan, şehre gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kaymak, çeşitli çiftlik ve üretim tesislerinin yanında AKÜ Veteriner Fakültesinin çiftliğinde yetiştirilen mandalardan elde edilen sütten geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

        Hem manda sütü hem de kaymak üretiminin yapıldığı üniversitenin bünyesindeki barınak büyütülerek, hayvan kapasitesi 130'dan 295'e çıkacak.

        - "Süt üretimini iki katına çıkarmayı planlıyoruz"

        AKÜ Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeki Gürler, AA muhabirine, mevcut manda barınağında 70 anaç olmak üzere 130 manda bulunduğunu belirtti.

        Gürler, Anadolu Mandası Yetiştiriciliğine Uygun Ahır Projesi ile üniversite bünyesinde yeni bir manda barınağı yapılacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Bu manda barınağıyla beraber manda sayısı da artacak. Mevcut duruma 80'i anaç olmak üzere 165 manda daha eklenecek. Yeni mandırada 295 mandanın sütü işlenecek. Şu an günlük 90 litre süt üretimi yapılıyor. Manda sayısındaki artışa bağlı olarak süt üretimini de inşallah iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Bu kaymağı niye yaşatmak istiyoruz? Çünkü buranın bir kültür değeri. Güzel bir süt ürünü ve bizim de konumuz olduğu için biz bu süt ürünün iyileştirilmesi, geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Sadece sayıyı artırmak önemli değil. Önemli olan kaliteyle birlikte artırmak. Çok lezzetli olan bu süt ürününün hem raf ömrünü artırmak hem de verimi artırmaya yönelik bazı çalışmalar yapıyoruz."

        - "Günlük üretim kapasitesi 200 gram paket halinde 35-40 tabak çıkıyor"

        Afyon kaymağı üretimiyle veteriner fakültesi lisans ve lisansüstü öğrencilerin eğitimlerine de katkı sağladıklarını kaydeden Prof. Dr. Gürler, "Bu bölgeye ait, coğrafi işareti almış olan manda kaymağının aslına ve orijinale uygun yaşatılması, bizim için en elzem olan şeydir. Burada geleneksel yöntemle üretmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

        Yüzyılların birikimi olan kültürü yaşatmak istediklerini vurgulayan Gürler, günlük üretimlerinin 200 gramlık paketlerde 40 tabağa kadar çıktığını söyledi.

        Gürler, ilerleyen dönemde manda yoğurdu ile manda sütü üretimi ve satışına da başlayacaklarını belirterek, "Bu kültürü nasıl daha ileriye götürebiliriz? Özellikle verim, kalite açısından bunların yollarını arıyoruz. Farklı çalışmalarımız var. Manda kaymağının yanında manda yoğurdu ve sütü var. Satışları iki yerde yapıyoruz. Kampüs yerleşkesi içerisinde satış ofisi var, bir de çarşıda AKÜ Rıza Çerçel Kültür Merkezi kafeteryasında satılıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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