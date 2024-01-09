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        Afyonkarahisar'da 140 bin makaron ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da 140 bin makaron ele geçirildi, bir şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:51 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:59
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        Afyonkarahisar'da 140 bin makaron ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da 140 bin makaron ele geçirildi, bir şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sigara kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Kentte H.B'ye ait ev ile araçta yapılan aramada, 140 bin boş makaron ile 161 kilogram tütün ele geçirildi.

        Şüpheli H.B'ye adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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