Afyonkarahisar'da kestiği ağacın altında kalan genç öldü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kestiği ağacın altında kalan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yolkonak köyünde Hakan Aktuğ (22) testereyle kestiği ağacın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Aktuğ, sağlık ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aktuğ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.