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        Afyonkarahisar'da kestiği ağacın altında kalan genç öldü

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kestiği ağacın altında kalan genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 16:45 Güncelleme: 07.01.2024 - 17:06
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        Afyonkarahisar'da kestiği ağacın altında kalan genç öldü
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kestiği ağacın altında kalan genç hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yolkonak köyünde Hakan Aktuğ (22) testereyle kestiği ağacın altında kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Aktuğ, sağlık ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Aktuğ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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