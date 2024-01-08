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        Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine arazi almak için Kırşehir'den gelen kişi, fenalaştığı iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:31 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:31
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        Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine arazi almak için Kırşehir'den gelen kişi, fenalaştığı iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, S.B. arazi almak için ilçeye bağlı Sorkun köyüne gelerek arazi sahibi A.G. ile görüşerek anlaştı.

        A.G'nin misafir ettiği S.B. fenalaştı.

        Sağlık ekipleri tarafından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yapılan ilk tespitlerde S.B'nin kafası ve sırt bölgesinde darp izlerine rastlandı.

        Olayla ilgili S.B ile Kırşehir'den birlikte geldikleri öne sürülen 2 erkek şüphelinin 33 AK 520 plakalı araçla olay yerinden kaçtığı belirlendi.

        Jandarma ekipleri, kaçan aracı Ankara'nın Polatlı ilçesinde durdurarak E.G. (31) ve M.G. (31) isimli şüphelileri gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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