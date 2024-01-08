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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

        Afyonkarahisar'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:17 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:21
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu
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        Afyonkarahisar'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

        İstihbarı çalışma üzerine önceden belirlenen zanlıların ev ve araçlarda yapılan operasyonlarda S.Ç, M.Y, H.Ç. ve E.K gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evdelerindeki aramalarda, 2 hassas terazi, 32,42 gram sentetik uyuşturucu, 28 sentetik ecza maddesi, bir peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, bir ruhsatsız tabanca, 145 bin lira, 4 bin 450 Avro, 20 dolar suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

        Operasyon sonrası yakalanan S.Ç ve M.Y gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen H.Ç. ve E.K tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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