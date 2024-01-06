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        Sandıklı'dan kısa kısa

        Sandıklı'da belediye tarafından ilçe merkezine jeotermal suyla ısınan durak yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 16:50 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:57
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        Sandıklı'dan kısa kısa
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        Sandıklı'da belediye tarafından ilçe merkezine jeotermal suyla ısınan durak yapıldı.

        Kent merkezindeki 3 noktaya kurulan jeotermal suyla ısının duraklar faaliyete girdi.

        Kalorifer peteği bulunan durakların girişinde engelli rampası yer alıyor.

        İlçe halkından Mehmet Dikici, yeni durakları beğendiğini belirterek, "Kar yağdığında ve havalar soğuk olduğunda vatandaş otobüs beklerken içeri girer sıcacık oturur." dedi.

        - Sandıklı Kaymakamı Çengel, ev ziyaretinde bulundu

        Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, emekli deniz astsubayı Mustafa Pekbey'i ziyaret etti.

        Çengel, ziyarette Pekbey ile sohbet etti, askerlik anılarını dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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