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        Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

        Afyonkarahisar'da direksiyon başında kalp krizi geçiren kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 09:58 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:04
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        Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
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        Afyonkarahisar'da direksiyon başında kalp krizi geçiren kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Ö.A. (64) idaresindeki 03 ACK 432 plakalı kamyon, Gökçek köyü mevkisinde sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu refüje çıktı.

        Evciler Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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