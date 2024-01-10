Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da direksiyon başında kalp krizi geçiren kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ö.A. (64) idaresindeki 03 ACK 432 plakalı kamyon, Gökçek köyü mevkisinde sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu refüje çıktı.

Evciler Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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