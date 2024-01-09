Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Kasapoğlu'ndan Kaymakam Aykaç'a ziyaret Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Bayat Kaymakamı Ahmet Aykaç'ı ziyaret etti.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Bayat Kaymakamı Ahmet Aykaç'ı ziyaret etti.

Bayat Kaymakamlığına atanan Aykaç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Kasapoğlu, ilçedeki spor faaliyetleri ve spor yatırmaları, KYK yurtlarıyla ilgili görüş alışverişi yaptı.

Kaymakam Aykaç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçenin spor alanında ileriye taşınabilmesi için gerekenin yapılacağını belirtti.