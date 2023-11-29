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        Ağrı kırsalında sigara kartonlarına gizlenmiş 10 kilo 232 gram uyuşturucu bulundu

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında sigara kartonlarının içerisine gizlenmiş 10 kilo 232 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:04 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:12
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        Ağrı kırsalında sigara kartonlarına gizlenmiş 10 kilo 232 gram uyuşturucu bulundu
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında sigara kartonlarının içerisine gizlenmiş 10 kilo 232 gram metamfetamin ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Doğubayazıt ilçesi kırsalında sigara kartonları içerisine gizlenmiş şekilde 10 kilo 232 gram metamfetamin ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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