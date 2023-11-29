Ağrı kırsalında sigara kartonlarına gizlenmiş 10 kilo 232 gram uyuşturucu bulundu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında sigara kartonlarının içerisine gizlenmiş 10 kilo 232 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Doğubayazıt ilçesi kırsalında sigara kartonları içerisine gizlenmiş şekilde 10 kilo 232 gram metamfetamin ele geçirdi.

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