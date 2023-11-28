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        Ağrı'da 1830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Ağrı'da, jandarma ekiplerince 1830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:05 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:23
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        Ağrı'da 1830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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        Ağrı'da, jandarma ekiplerince 1830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda ekiplerce Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamalarındaki aramalarda 1830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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