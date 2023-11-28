Ağrı'da 1830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Ağrı'da, jandarma ekiplerince 1830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerce Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamalarındaki aramalarda 1830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.