İstanbul'da kurak günler başladı!
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, megakentteki yağış beklentisini kaleme aldı. Öztel, "İstanbul'da kurak günler başladı, ancak arada ve kısa süreli yağmur görebiliyoruz. Megakent için 14 günlük yağmur birikimi, ortalamaların yarısından daha düşük kaldı" ifadelerini kullandı
Türkiye’de güneşlenen yerler yaz gibi sıcak, yağış olan yerler ise “şiddetli” yağışlı. Marmara ve Karadeniz, ülkenin diğer bölgelerinden daha serin gidiyor. Poyrazdan düzenli esen hava, hissedilen sıcaklıkları özellikle gölgede düşürüyor.
İstanbul’da kurak günler başladı, ancak arada ve kısa süreli yağmur görebiliyoruz. İstanbul için 14 günlük yağmur birikimi, ortalamaların yarısından daha düşük kaldı. Marmara’da Balıkesir-Bursa ve Kırklareli, kendi ortalamalarını aşan yağış biriktirebildi.
İstanbul’un yağmursuz günleri gelecek hafta sürerken 28 Mayıs Salı öğle saatleri yağmur ihtimali var, fakat zayıf bir yağmur geçişi olabilir.
Megakentte hava sıcaklıkları gündüz 19-22°C arasında, rüzgar poyrazdan kuvvetli esiyor. Gelecek hafta sonu yaklaştıkça hava ısınacak, İstanbul ve genel olarak batı ve kuzeybatı bölgeler 28-30°C’lere yükselecek.
Ankara’da pazartesi sabahı tahminen 06.00-10.00 saatleri arası yağmurlu geçecek. Başkent kuvvetli sağanaklı günler geçirdi, yeni haftanın büyük kısmı pazartesiden sonra güneşli geçecek. Hava sıcaklıkları ise önce 18-19°C’lerde, çarşambadan sonra ise 25-27°C’lere çıkıyor.
Ege kıyıları geçtiğimiz hafta 30°C’nin üstünde günler geçirdi, İzmir-Aydın arasında bazı ilçeler 36-37°C’lere çıkarak yine rekor peşinde koştu. Şimdiden güney kıyılarında yaşanan yakıcı yaz sıcağı, yeni haftada biraz serinliyor. İzmir ve çevresinde gelecek hafta sıcaklıklar 25-29°C’lerde seyredecek.
Kuvvetli bahar yağmurları ülkenin iç, güney ve doğu bölgelerinde sürüyor.
Muğla, Konya, Afyonkarahisar, Adana’nın kuzey ilçeleri ve Bingöl-Muş arasında bugün kuvvetli yağış nedeniyle hayat olumsuz etkilenebilir.
Son 1 haftada dolu yağışları arttı. Meteorolojide konvektif yağışlar olarak bilinen, özetle artan enerji ile daha da yükselen bulutlar, dolu yağışı dahil kuvvetli hava olayları üretiyor. Bulutların bu kadar kuvvetli yağışlar bırakması atmosferde yükseldikçe görülen büyük sıcaklık farklarından, karaların fırın gibi çalışarak gökyüzünü ısıtmasından (Bulutlara kaldıraç etkisi) ve Orta Akdeniz üstünden gelen su buharı içeriği sayesinde gerçekleşiyor.
Anadolu geneline bakınca küçük alanlarda lokal olarak görülen dolu yağışları, bugün de özellikle Doğu Akdeniz ve Ege’nin iç kesimlerinde büyük tanelere ulaşabilir.
27 Mayıs Pazartesi bu yağışlar Akdeniz ve Ege bölgelerinde risk olmaktan çıkıyor.
Yeni hafta Ankara’nın doğusunda, Çorum-Yozgat-Tokat-Sivas arasında kalan alanda yağışlı başlayacak. Adıyaman, Elazığ ve Kahramanmaraş çevresi de pazartesi öğle saatlerinden itibaren yağmurlu görünüyor.
Karadeniz’de gelecek 2 gün daha zaman zaman gök gürülütlü olmak üzere yağmur var, Samsun-Trabzon arasında ve Rize-Artvin yükseklerinde yağışlar orta kuvvette sürecek. Yeni hafta çarşamba gününden itibaren Karadeniz’de birkaç güneşli gün geçirecek.
Kırsal bir yerde gök gürültülü bir havanın yaklaştığını görürsek, ağaç altlarına saklanmaktan vazgeçelim. Ağaçlar, elektrik ve aydınlatma direkleri, anten gibi cisimler yıldırımın en çok isabet edeceği yerlerdir. Mümkünse, hava koşulu geçene kadar kapalı yerde kalmaya özen gösterebiliriz.