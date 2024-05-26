Fenerbahçe: 6 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada giren Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor karşısında kazanması sonucunda Fenerbahçe'ye galibiyet yetmedi ve sezonu 99 puanla ikinci sırada bitirdi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan Dzeko, 15. dakikada Szymanski, 36. dakikada Tadic, 66. dakikada Osayi Samuel, 76. dakikada Serdar Dursun ve 78. dakikada King kaydetti. Ligin son haftasında Galatasaray 102 puanla şampiyonluğunu ilan etti ve 24. kez zafere ulaştı

Habertürk / AA Giriş: 26.05.2024 - 18:01 Güncelleme: 26.05.2024 - 21:12 facebook

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