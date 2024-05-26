Fenerbahçe: 6 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada giren Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor karşısında kazanması sonucunda Fenerbahçe'ye galibiyet yetmedi ve sezonu 99 puanla ikinci sırada bitirdi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan Dzeko, 15. dakikada Szymanski, 36. dakikada Tadic, 66. dakikada Osayi Samuel, 76. dakikada Serdar Dursun ve 78. dakikada King kaydetti. Ligin son haftasında Galatasaray 102 puanla şampiyonluğunu ilan etti ve 24. kez zafere ulaştı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor'u ağırladı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 6-0 kazandı.
Şampiyonluğun son haftaya kaldığı haftada Galatasaray deplasmanda Konyaspor'u mağlup etti ve Fenerbahçe 99 puanla ligi ikinci sırada bitirdi. Galatasaray ise 102 puanla şampiyonluğu ilan etti.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan Dzeko, 15. dakikada Szymanski, 36. dakikada Tadic, 66. dakikada Osayi Samuel, 76. dakikada Serdar Dursun ve 78. dakikada King kaydetti.
Süper Ligi 16 puanla sonuncu sırada bitiren İstanbulspor'un ligden düşmesi haftalar önce kesinleşmişti.
İSMAİL KARTAL FİNAL MAÇINDA 4-4-2'Yİ TERCİH ETTİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor karşısında takımını 4-4-2 formasyonuyla sahaya sürdü.
Kartal, forvet hattında Serdar Dursun ile Edin Dzeko'yu oynatırken, Sebastian Szymanski'yi orta alanda görevlendirdi.
FENERBAHÇE 8 EKSİKLE MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında 8 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Michy Batshuayi, kırmızı kart cezalısı Alexander Djiku, PFDK'den ceza alan İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Serdar Aziz ve Rade Krunic maçta forma giyemedi.
BONUCCI'YE PLAKET TAKDİM EDİLDİ
Fenerbahçe Kulübü, futbolu bırakacağını açıklayan Leonardo Bonucci'yi son maç öncesinde onurlandırdı.
Maç öncesinde oyuncuya yönetici Ahmet Ketenci tarafından plaket takdim edilirken, takım arkadaşları da sıraya girerek Bonucci'yi alkışladı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, tecrübeli oyuncuyu desteklemek için tek tek tribünlere davet etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Serdar Dursun'un çıkardığı şutta meşin yuvarlak ceza sahası içinde Baran Alp Vardar'dan döndü. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen hakem Volkan Bayarslan, Baran Alp'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Dzeko, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
15. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Soldan ceza sahası giren Dzeko, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Rakip takım oyuncusundan seken top, penaltı noktası civarında Szymanski'nin önünde kaldı. Polonyalı futbolcu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
33. dakikada Tadic'in şık topuk pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun çıkardığı şutta kaleci Mücahit Serbest gole izin vermedi.
36. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Sağdan ceza sahasına giren Fred, son çizgide topu arka direkteki Serdar Dursun'a çevirdi. Bu oyuncudan seken meşin yuvarlak, penaltı noktası civarında Tadic'in önünde kaldı. Sırp oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, top filelere gitti: 3-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
48. dakikada Tadic'in şık pasıyla altıpasın sağında kaleci Mücahit Serbest ile karşı karşıya kalan Ferdi Kadıoğlu, rakibinden sıyrıldıktan sonra topu Serdar Dursun'a aktardı. Serdar'ın dar açıdan kayarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü.
66. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Soldan ceza sahasına hareketlenen Osayi-Samuel'in Tadic'le yaptığı verkaçın ardından altıpasın solundan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarparak filelerle buluştu: 4-0.
76. dakikada sarı-lacivertliler beşinci golü kaydetti. Okan Erdoğan'ın ceza sahası içinde hatalı pası sonucunda kaleci Mücahit Serbest'i geçen top altıpasın içinde Serdar Dursun'un önünde kaldı. Serdar, boş kaleye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-0.
78. dakikada Fenerbahçe farkı 6'ya çıkardı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Tadic, meşin yuvarlağı son çizgiye hareketlenen Zajc ile buluşturdu. Zajc'ın vuruşunda kaleciden dönen top, penaltı noktası civarında King'in önünde kaldı. Norveçli futbolcunun şutunda meşin yuvarlak kale çizgisinde rakip oyuncudan döndü. King'in yeniden yaptığı vuruşta top filelere gitti: 6-0.
Fenerbahçe, karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.