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        Ağrı'da dolu ve sağanak, Kars'ta ise sağanak etkili oldu

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde dolu ve sağanak, Kars'ta ise sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 17:24 Güncelleme: 26.05.2024 - 17:24
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        Ağrı'da dolu ve sağanak, Kars'ta ise sağanak etkili oldu
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        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde dolu ve sağanak, Kars'ta ise sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Taşlıçay'da aralıklarla etkili olan sağanak akşama doğru yerini doluya bıraktı.

        Dolunun etrafı beyaza bürüdüğü ilçede, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Dolu, ilçede bazı tarım arazilerine de zarar verdi.

        - Kars

        Kars'ta da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde sağanakla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Bazı vatandaşlar olası dolu yağışına karşı araçlarını battaniye ve halılarla örterek korumaya çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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