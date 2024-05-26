Ağrı'da dolu ve sağanak, Kars'ta ise sağanak etkili oldu

Bazı vatandaşlar olası dolu yağışına karşı araçlarını battaniye ve halılarla örterek korumaya çalıştı.

Dolu, ilçede bazı tarım arazilerine de zarar verdi.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde dolu ve sağanak, Kars'ta ise sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

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