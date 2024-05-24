Ağrı'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin ikametlerindeki aramada, çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.

Adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı, diğer 2'si de adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salıverildi.

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