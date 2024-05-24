Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 9 yıldır eşine eziyet eden koca tutuklandı

        9 yıldır eşine eziyet eden koca tutuklandı

        Eskişehir'de eşine eziyet ederek dövdüğü ve cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Nevzat Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Vücudunun birçok yerinde morluklar oluşan 31 yaşındaki Şükran Ç. ise hastanedeki tedavisinin ardından 2 çocuğuyla birlikte sığınma evine yerleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 17:42 Güncelleme: 24.05.2024 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        9 yıldır eşine eziyet eden koca tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eskişehir Odunpazarı'nda yaşayan 2 çocuk annesi Şükran Ç., önceki gün evden çıkıp kent merkezindeki bir alışveriş merkezine gitti.

        Burada bir dükkana sığındığı belirtilen Şükran Ç., ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Vücudunda morluklar olduğu tespit edilen Şükran Ç., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Bürosu'nda eşi Nevzat Ç.'nin (39) kendisine eziyet ettiğini, sürekli dövdüğünü ve cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

        REKLAM

        9 ILDIR EZİYET ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

        9 yıldır aynı eziyeti çektiği için evden kaçtığını anlatan Şükran Ç.'nin ifadesi üzerine eşi Nevzat Ç. hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yakaladığı Nevzat Ç. suçlamaları kabul etmedi. Nevzat Ç., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘eşe karşı eziyet, kasten yaralama ve cinsel saldırı’ suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

        İKİ ÇOCUĞU İLE BİRLİKTE KORUMA ALTINA ALINDI

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, eşine eziyet ettiği iddia edilen şüpheli hakkında soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Mağdur kadın eşi tarafından şiddet uygulandığı, uzun süredir kötü davranarak vücudunun birçok bölgesini yaraladığı, eziyet ettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu olay ile ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Bürosu tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Şüpheli hakkında ‘eşe karşı eziyet, eşe karşı kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama ve cinsel saldırı’ suçları yönünden başlatılan soruşturma kapsamında mağdur kadının Cumhuriyet Başsavcılığımızca aldırılan doktor raporunda; travma bulgularının değişik zamanda meydana geldiği, şahsın tek başına bunu yapamayacağını mutlaka bir başkası tarafından künt cisimle yapabileceği tespit edilmiştir. Şüpheli Cumhuriyet savcısı talimatı ile gözaltına alınmış, sorgusunun ardından tutuklanması talebi ile sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Mağdur hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca koruma tedbirlerine başlanılmış olup, mağdurun durumu Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şiddet Önleme Merkezine bildirilmiş ve çocukları ile birlikte koruma altına aldırılarak sığınma evine yerleştirilmiştir" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kadına şiddet
        #Eskişehir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Bakan Ersoy "Heyecan dolu bir keşif" diyerek paylaştı
        Bakan Ersoy "Heyecan dolu bir keşif" diyerek paylaştı
        Karaciğer nakli bekleyen Esma'nın yüzü, 12'nci donörde güldü
        Karaciğer nakli bekleyen Esma'nın yüzü, 12'nci donörde güldü
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı
        Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"