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        Ağrı'da üniversite öğrencileri "Romeo ve Juliet" oyununu İngilizce sahneledi

        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerince, İngiliz yazar William Shakespeare'in tiyatro oyunu "Romeo ve Juliet" İngilizce sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:18 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:18
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        Ağrı'da üniversite öğrencileri "Romeo ve Juliet" oyununu İngilizce sahneledi
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        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerince, İngiliz yazar William Shakespeare'in tiyatro oyunu "Romeo ve Juliet" İngilizce sahnelendi.

        Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, iki düşman ailenin birbirini seven gençleri Romeo ve Juliet'in aşk hikayesini konu alan oyunu, Kültür ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturdu

        Kostümlerini giyerek sahneye çıkan öğrencilerin İngilizce performansları, davetlilerden beğeni topladı ve sık sık alkışlandı.

        Fakültenin dekanı Prof. Dr. Alperen Kayserili, yaptığı konuşmada, öğrencilerin ikinci defa aynı oyunu İngilizce sahnelediğini söyledi.

        Emeği geçenlere teşekkür eden ve etkinliğin çok başarılı olduğunu dile getiren Kayserili, "Aralık ayında bir kez daha bu tiyatro oyununu organize etmiştik. Seyircilerin fazla olması bizi mutlu etti. Üniversite içerisinde bölümümüzün adını duyurabilecek güzel bir etkinlik yapıyoruz. Salondaki herkesin yüzünde heyecan ve mutluluğu hissediyoruz." dedi.

        Kayserili, bu oyunu her dönem en az bir kez sahnelemek istediklerini belirtti.

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