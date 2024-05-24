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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Sahipsiz sokak hayvanları raporunda neler var? İşte detaylar

        Sahipsiz sokak hayvanları raporunda neler var? İşte detaylar

        Sahipsiz sokak hayvanları sorunuyla ilgili 4 bakanlığın taslak çalışması sürüyor. AK Parti grubunda yürütülecek istişare sürecinin ardından, çalışma yasa teklifi haline getirilerek Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Düzenlemeye dayanak oluşturan rapor ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. İşte o rapordan ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 24.05.2024 - 14:02 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:04
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        Sahipsiz sokak hayvanları raporunda neler var? İşte detaylar
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        Sahipsiz sokak hayvanları tartışması sürerken; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre-Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taslak çalışmayı AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na teslim etti. Çalışma, Yenişehirlioğlu koordinesinde Meclis'te tamamlanacak. 4 bakanlık da neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu hazırladığı raporla ortaya koydu.

        RAPOR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULDU

        Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili etki analiz raporunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, raporda sorun güvenlik, sağlık ve ekonomik yönleri ortaya konuldu. Saldırgan hayvanların, toplum güvenliğini tehlikeye attığı belirtildi.

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        2023 YILINDA KUDUZ RİSKLİ TEMAS SAYISININ 437 BİNE ÇIKTIĞINA DA DİKKAT ÇEKİLDİ

        "Kadın, çocuk, yaşlı ve engelliler başta olmak üzere; günlük yaşantının kısıtlanması, trafik kazaları, sokakta hayvan besleyen kişilerle yaşanan tartışmalar, çiftlik hayvanlarının telef olması" gibi güvenlik sorunları ifade edildi.

        Raporun sağlık bölümünde, Türkiye’nin kuduz riski konusunda, Afrika ve Asya ülkeleri ile aynı yüksek risk kategorisinde bulunduğuna dikkat çekildi. Son 20 yılda 4 milyon kuduz riskli temas, 30 adet kuduz vakasının meydana geldiği bilgisine yer verildi. 2023 yılında kuduz riskli temas sayısının 437 bine çıktığına da dikkat çekildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan kaza verileri de paylaşıldı. Son 5 yılda hayvana çarpma şeklinde; 3 bin 534 trafik kazası, 55 ölüm, 5 bin 147 yaralanma vakası gerçekleştiği belirtildi.

        Raporda, konu ekonomi boyutuyla da ele alındı. Valilik ve yerel yönetimlere açılan 88 tazminat davası olduğu işaret edildi. Son 5 yılda iç piyasada 36 milyar liralık köpek maması üretildiği, 48 milyar liralık da köpek maması ithalatı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

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