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        Ağrı'da kimlik kontrolü sırasında 2 bekçiyi yaralayan 5 kişi tutuklandı

        Ağrı'da, "UYAP" ve "GBT" sorgusu yaparken kimlik isteyen çarşı mahalle bekçilerine mukavemet gösterip yaralayan 5 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 19:45 Güncelleme: 23.05.2024 - 19:45
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        Ağrı'da kimlik kontrolü sırasında 2 bekçiyi yaralayan 5 kişi tutuklandı
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        Ağrı'da, "UYAP" ve "GBT" sorgusu yaparken kimlik isteyen çarşı mahalle bekçilerine mukavemet gösterip yaralayan 5 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün gece Vali Konağı Caddesi'nde çarşı mahalle bekçileri, Ulusal Yargı Ağı Projesi Bilişim Sistemi (UYAP) ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu faaliyeti gerçekleştirdi.

        Bazı kişilerin kimliklerini bekçilere göstermeyerek mukavemet göstermesi üzerine bölgeye takviye polis ekibi sevk edildi.

        2 bekçinin yaralandığı olayda ekipler, etkisiz hale getirerek kimliklerini kontrol ettiği kişilerin A.S, S.S, T.S, B.D. ve F.M. olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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