Ağrı'da kimlik kontrolü sırasında 2 bekçiyi yaralayan 5 kişi tutuklandı

Ağrı'da, "UYAP" ve "GBT" sorgusu yaparken kimlik isteyen çarşı mahalle bekçilerine mukavemet gösterip yaralayan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün gece Vali Konağı Caddesi'nde çarşı mahalle bekçileri, Ulusal Yargı Ağı Projesi Bilişim Sistemi (UYAP) ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu faaliyeti gerçekleştirdi.

Bazı kişilerin kimliklerini bekçilere göstermeyerek mukavemet göstermesi üzerine bölgeye takviye polis ekibi sevk edildi.

2 bekçinin yaralandığı olayda ekipler, etkisiz hale getirerek kimliklerini kontrol ettiği kişilerin A.S, S.S, T.S, B.D. ve F.M. olduğunu belirledi.