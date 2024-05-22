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        Ağrı'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

        AĞRI Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 17:03 Güncelleme: 22.05.2024 - 17:05
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        Ağrı'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı
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        AĞRI Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kentte sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğü DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, belirlenen adreslerde arama yapıldı. 15 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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