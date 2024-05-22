Ağrı'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

Kentte sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğü DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, belirlenen adreslerde arama yapıldı. 15 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlem başlatıldı.

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