Ağrı'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Suçüstü yakalanan 2 şüphelinin üzerinde ve kazı bölgesinde arama yapan ekipler, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 9 fişek, 2 gram uyuşturucu, 1 uyuşturucu içme aparatı, 3 dedektör, 1 yılan kamera ve bağlantı ekranı, 2 manyetik alan taraması için bakır alet, 2 kürek ve 1 kazma ele geçirdi.

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