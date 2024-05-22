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        Ağrı'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

        Ağrı'da jandarma ekipleri, kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladıkları 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:43 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:43
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        Ağrı'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Ağrı'da jandarma ekipleri, kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladıkları 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin kırsal bölgelerinde devriye faaliyeti yürütürken, kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

        Suçüstü yakalanan 2 şüphelinin üzerinde ve kazı bölgesinde arama yapan ekipler, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 9 fişek, 2 gram uyuşturucu, 1 uyuşturucu içme aparatı, 3 dedektör, 1 yılan kamera ve bağlantı ekranı, 2 manyetik alan taraması için bakır alet, 2 kürek ve 1 kazma ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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