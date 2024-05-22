Barış Boyun İtalya'da yakalandı!

Son dakika... İtalya ve Avrupa'daki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişinin gözaltına aldığı bildirildi.

AA'da yer alan habere göre İtalyan Polisi'nden (Polizia di Stato) yapılan yazılı açıklamaya göre, Milano Mahkemesi Ön Soruşturma Hakimliğinin çıkardığı ihtiyati gözaltı kararı doğrultusunda, İtalya, Türkiye ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) işbirliğinde İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye'de düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

REKLAM EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNİN BAŞINDAKİ İSİMLERDENDİ Açıklamada, gözaltına alınanlara terör amaçlı suç örgütü kurmak, cinayet amaçlı silahlı çete kurmak, yaralama, yasa dışı silah ve patlayıcı bulundurmak, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve yasa dışı göçe yardımcı olmak suçlarından operasyon düzenlendiği bilgisi yer aldı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, operasyon çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un da bulunduğu belirtildi.

Boyun'un sabah saatlerinde başkent Roma'ya 90 kilometre mesafedeki Viterbo'da gözaltına alındığı ifade edildi.

Haberlerde, 40 yaşındaki Boyun'un Türkiye'de en çok arananlar listesinin başındaki isimlerden olduğu ve 2022 yılında gözaltına alındığında Türk makamlarının iade talebinde bulunduğu ancak İtalyan yargısının buna yeşil ışık yakmadığı hatırlatıldı. ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ BARIŞ BOYUN YAKALANDI



🟥İtalya'da ülkemiz adli makamlarınca Kırmızı Bültenle aranan, elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik;

KOM Başkanlığımız,

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve

İtalyan Güvenlik Makamlarınca… pic.twitter.com/SOnVV0Sfot — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 22, 2024

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme dahil 23 ayrı suçtan aranan, toplam 56 ayrı suç kaydı bulunan ve 3’ü cinayet olmak üzere kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, yağma vb. suçlarından kırmızı bülten ile aranan, elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında İtalyan polisi tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 1️7'si Türk ve 2️'si İtalyan olmak üzere toplam 1️9 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.