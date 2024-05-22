Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Barış Boyun İtalya'da yakalandı! - Son dakika haberler

        Son dakika haberi Barış Boyun İtalya'da yakalandı!

        Organize suç örgütü lideri Barış Boyun İtalya'da yakalandı. Boyun ile birlikte 19 kişinin gözaltında olduğu kaydedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme dahil 23 ayrı suçtan aranan, toplam 56 ayrı suç kaydı bulunan ve 3'ü cinayet olmak üzere kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, yağma vb. suçlarından kırmızı bülten ile aranan, elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında İtalyan polisi tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 1️7'si Türk ve 2️'si İtalyan olmak üzere toplam 1️9 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.05.2024 - 11:43 Güncelleme: 22.05.2024 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Son dakika... İtalya ve Avrupa'daki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişinin gözaltına aldığı bildirildi.

        AA'da yer alan habere göre İtalyan Polisi'nden (Polizia di Stato) yapılan yazılı açıklamaya göre, Milano Mahkemesi Ön Soruşturma Hakimliğinin çıkardığı ihtiyati gözaltı kararı doğrultusunda, İtalya, Türkiye ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) işbirliğinde İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye'de düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

        REKLAM

        EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNİN BAŞINDAKİ İSİMLERDENDİ

        Açıklamada, gözaltına alınanlara terör amaçlı suç örgütü kurmak, cinayet amaçlı silahlı çete kurmak, yaralama, yasa dışı silah ve patlayıcı bulundurmak, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve yasa dışı göçe yardımcı olmak suçlarından operasyon düzenlendiği bilgisi yer aldı.

        İtalyan basınında çıkan haberlerde, operasyon çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un da bulunduğu belirtildi.

        Boyun'un sabah saatlerinde başkent Roma'ya 90 kilometre mesafedeki Viterbo'da gözaltına alındığı ifade edildi.

        Haberlerde, 40 yaşındaki Boyun'un Türkiye'de en çok arananlar listesinin başındaki isimlerden olduğu ve 2022 yılında gözaltına alındığında Türk makamlarının iade talebinde bulunduğu ancak İtalyan yargısının buna yeşil ışık yakmadığı hatırlatıldı.

        BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme dahil 23 ayrı suçtan aranan, toplam 56 ayrı suç kaydı bulunan ve 3’ü cinayet olmak üzere kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, yağma vb. suçlarından kırmızı bülten ile aranan, elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında İtalyan polisi tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 1️7'si Türk ve 2️'si İtalyan olmak üzere toplam 1️9 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

        Yerlikaya şunları kaydetti: "İtalya polisi ile KOM Başkanlığı, Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Sakarya Emniyet Müdürlüklerince ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano’da operasyon düzenlendi. Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında olduğu organize suç örgütü üyesi 19 şüpheli yakalandı. Firari 'Barış Boyun organize suç örgütüne' yönelik bugüne kadar İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Sakarya ve Kütahya’da gerçekleştirilen 26 ayrı operasyonda 317 şahıs yakalandı. Bunlardan 175'i tutuklandı ve 100'ü hakkında adli kontrol kararı verildi."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        Berberin cansız bedeni bulunmuştu! Dedikodu cinayeti!
        Berberin cansız bedeni bulunmuştu! Dedikodu cinayeti!
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?
        Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi: Mağdur sayısı 150'yi geçti
        Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi: Mağdur sayısı 150'yi geçti
        Meclis'te tasarruf tedbirleri artıyor
        Meclis'te tasarruf tedbirleri artıyor
        Reisi için anma töreni: On binlerce kişi katıldı
        Reisi için anma töreni: On binlerce kişi katıldı
        Avcılar'da fatura ödeme merkezi dolandırıcılığı
        Avcılar'da fatura ödeme merkezi dolandırıcılığı
        Doktorlara uyarı mektubu gitti! Sahtesine dikkat!
        Doktorlara uyarı mektubu gitti! Sahtesine dikkat!
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
        Polis soruşturması
        Polis soruşturması
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Beşiktaş'ın kupa planı! Yönetimden dev prim
        Beşiktaş'ın kupa planı! Yönetimden dev prim
        Cumhurbaşkanı'nın dikkat çektiği yaşlı nüfus tehdidi
        Cumhurbaşkanı'nın dikkat çektiği yaşlı nüfus tehdidi