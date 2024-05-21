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        Ağrı'da "mobil göç noktası aracı" hizmete başladı

        Ağrı'da düzensiz göçmenlerin tespitinin yapılacağı "mobil göç noktası aracı" hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 15:25 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:25
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        Ağrı'da "mobil göç noktası aracı" hizmete başladı
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        Ağrı'da düzensiz göçmenlerin tespitinin yapılacağı "mobil göç noktası aracı" hizmet vermeye başladı.

        İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ile millet bahçesinde konuşlandırılan aracı inceleyen Vali Mustafa Koç, İl Göç İdaresi Müdürü İhsan Şeker'den bilgi aldı.

        Vali Koç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin düzensiz göç konusunda bazen transit bazen de hedef ülke konumunda bulunduğundan değişik zamanlarda yasal kalış hakkı olmadan yabancıların gelebildiğini söyledi.

        Düzensiz göçün önüne geçmek ve insan kaçakçılığı yapanları yakalamak için yoğun mücadele ettiklerini belirten Koç, "Bu konuda da devletimiz, İçişleri Bakanlığımız, düzensiz göçle alakalı son zamanlarda güçlü bir irade ortaya koydu. Biz buradaki bütün kolluk birimlerimizle beraber sınır ili olmamız dolayısıyla yurdumuza yasal olmayan yollardan hiçbir yabancının girmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

        Koç, mobil göç noktası aracında, düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen göçmenlerin kimliklerinin sorgulanacağını, kimlik ibraz edemeyenlerin araç içerisinde İl Göç İdaresi personelince Göç Veri Tabanı üzerinden biyometrik parmak izi kontrolünün yapılacağını anlattı.

        Bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen kişilerin İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne alınıp sınır dışı işlemleri başlatılacağını ifade eden Koç, "İnşallah bu araç bizim düzensiz göçle her alanda mücadelemize çok büyük katkı sağlayacak. Her türlü düzensiz göçle gerek sınırlarda, hem kendileriyle hem de bu işi organize edenlerle kararlı bir şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Yasal yollardan olmayan hiçbir yabancının ilimizde bulunmasına veya sınırlarımızdan geçmesine müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

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