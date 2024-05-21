Cem Yılmaz: Ne bulurlar bende anlamam
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bir yapay zekâ uygulamasıyla mesajlaşmalarını paylaştı
Giriş: 21.05.2024 - 12:16 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:37
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Yapay zekâ kullanmak artık rutin hale gelmeye başladı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da yapay zekânın çekim gücünden kaçamıyor.
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Cem Yılmaz, yapay zekâ uygulamasıyla yazışmalarını ifşa etti.
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51 yaşındaki Cem Yılmaz, yapay zekâyla olan yazışmalarının ekran görüntüsünü paylaşıp; "Yapay zekânın bana yürümesi! Ne bulurlar bende anlamam" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram, X
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