Aynoroz adasına kadınların girmesi yasak! Yaşayan 2000 kişinin hepsi erkek, peki neden?

YÖNETİM VE GEÇİM ŞEKİLLERİ DE KENDİLERİNE ÖZEL

Bu bölgenin başlıca geçim kaynağı ise zeytin ve üzüm. Bölge ise 20 manastırı temsil eden 20 kişilik bir meclis ile yönetiliyor.